16 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Поднятый на перехват МиГ-31 лишь вытеснил залетевший на территорию РФ британский самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании. Соцсети негодуют.

Светлана Шаповалова, , 08:55 — REGNUM Самолет-разведчик Великобритании нарушил госграницу РФ в районе мыса Святой Нос на Кольском полуострове, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Неизвестная цель, направляющаяся в сторону госграницы РФ, была обнаружена дежурными силами ПВО над акваторией Баренцева моря. Для пресечения нарушения госграницы былподнят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки RC-135 ВВС Великобритании.

МиГ-31 Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное заявление Минобороны РФ спровоцировало шквал комментариев в социальных сетях. Люди негодуют, почему поднятый на перехват МиГ-31 ничего не предпринял, а лишь вытеснил врага с нашей территории? Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

«"Вытеснили»? Вытесняют какой-нибудь товар с рынка, заменяя его другим, а вражеский самолет, нарушивший чужую границу, сбивать нужно, думаю… Просто представила: если бы наш самолет нарушил границу мелкобританцев, сколько визга было бы на весь мир!» — отметила Светлана.

«Долбанули бы по ним, чтобы неповадно было!» — предлагает Лариса Петрова.

«А зачем вытеснен? Надо было сажать на своей территории!» — считает Виктор Чирков.

«А чего не сбили? Англосаксы борзеют!» — соглашается Александр Шатилов.

«Тогда начнётся полномасштабная война», — ответил Вадим Швец.

«Когда Турция наши самолёты сбивала, что-то ничего не началось», — парирует Святослав.

«Сбить — и всё, чего мелочиться? Пересёк границу военный самолет, воздух-воздух, и пока. Даже разбираться не надо, всё по закону», — соглашается Владислав Щевелев.

«Самолет-разведчик всегда должен быть сбит при нарушении границы», — поддерживает Андрей Тарасов.

«Сбить надо было, чтобы в следующий раз не захотелось нарушать границу. Если бы Россия нарушила границу одной из стран НАТО, они бы моментально сбили наш самолёт», — приводит довод Полина Романова.

«Скоро на Красной площади будут приземляться», — отметила Наталья Масленникова.

«Эхххх! Где ПВО СССР? Нынешние защитники неба и границ стали очень опасаться за свои задницы. И размышляют: а что начальство скажет? Родину надо защищать от военных самолетов стран блока НАТО!!! И нет больше никаких оправданий этому профессиональному бездействию», — поделился мнением Роман Круглов.

«Проверка на конкретные меры, а мы — как маргарин. Будем в сентябре ждать ядерной атаки со стороны НАТО. Они первыми ударят», — опасается Лариса Черниговская.

Самолёт-разведчик RC-135W ВВС Великобритании Alan Wilson

«Стандартная практика. Перехватили — выдворили. Сколько раз уже было. Ну, бывает, могут по курсу пострелять, как по корыту британскому возле Крыма», — считает Роман Себров.

«Залетел на 5−10 км для провокации. Наши, кстати, так тоже любят делать: позлить страны НАТО и чтобы на перехват поднялись истребители другой страны», — поделился мнением Роман Агафонов.

«Предупредили и сопроводили обратно. Обычная практика», — соглашается Вадим Ольховой.

«Ну так-то Великобритания провоцирует нас на самое настоящее военное столкновение, и она не переживет его. Россия сотрет Британию в порошок», — считает Роман Примаченко.

«Люди, это, пусть и военный, но всё-таки безоружный самолёт. Разведчик. По законам войны, их не сбивают сразу, а выдворяют. Что и было сделано», — отметил Александр Гнедыш.

«Экипаж российского самолета вытеснил RC-135. Молодцы! Крепкого здоровья и успехов в службе, хранители неба», — отозвалась Ирина Петрова.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что самолет-разведчик ВВС Великобритании нарушил воздушные границы Российской Федерации, 15 августа сообщили в Минобороны РФ.

Инцидент произошел в небе над Баренцевом морем. В воздух по тревоге был поднят истребитель МиГ-31бм, который предпринял необходимые меры и вытеснил врага из воздушного пространства России.

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