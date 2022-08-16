Тегеран, 16 августа, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Иран и группа 4+1 (Великобритания, Франция, Россия, Китай плюс Германия) близки к соглашению на переговорах в Вене, однако результат зависит от соблюдения красных линий и интересов Ирана, заявил иранский чиновник. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 15 августа.

Https://www.irna.ir/ Венские переговоры

Пресс-секретарь министерства иностранных дел НассерКанани заявил на пресс-конференции, что на переговорах в Вене (Австрия) будет достигнут консенсус при условии соблюдения «красных линий» Ирана и удовлетворения его основных интересов.

«Консультации проводились и проводятся на самом высоком уровне в Тегеране», — сказал пресс-секретарь, имея в виду консультации по новому предложению Европейского союза о возобновлении ядерной сделки 2015 года и отмене антииранских санкций.

Отвечая на вопрос о возможности достижения консенсуса на переговорах в Вене, Канани отметил, что обсуждения по отмене антииранских санкций все еще продолжаются.

«Мы продолжаем переговоры, которые проводились в Вене, а затем в Дохе и совсем недавно снова в Вене», — подчеркнул дипломат, заявив:

«Как вы знаете, иранская делегация участвовала в переговорах по достижению хорошего и прочного соглашения, чтобы проложить путь к отмене жестоких антииранских санкций».