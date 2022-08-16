Вашингтон, , 08:20 — REGNUM Хакерскую операцию Seaborgium, которая якобы создана в России и направлена против людей и организаций в странах НАТО, якобы выявила американская корпорация Microsoft. Об этом говорится в обнародованном 15 августа докладе компании.

Хакеры Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Microsoft изучила и приняла меры для борьбы с кампаниями, запущенными Seaborgium, злоумышленником российского происхождения, чьи цели находятся близко к государственным интересам РФ», — утверждается в документе.

Также отмечается, что американская компания исследовала кампании Seaborgium, проведённые на свыше чем 30 организаций и личные аккаунты людей в основном в странах альянса и в первую очередь в США, Великобритании, а также странах Прибалтики и Северной и Восточной Европы.

При этом указывается, что хакерские атаки также велись против государственного сектора Украина, несмотря на то, что последняя не являлась приоритетной целью для таковых.

«Кампании включают регулярные фишинговые операции, кражу учетных данных и информации. Кроме того, проводятся атаки по взлому и публикации данных с целью формировать информационную картину в выбранных странах», — поясняется в сообщении.

Помимо того, в нём также утверждается, что указанные хакеры атакуют в первую очередь консалтинговые компании в сфере обороны и изучения разведданных, негосударственные организации, межправительственные структуры, экспертные центры и организации высшего образования.

Как передавало ИА REGNUM, накануне телеканал RT сообщbk, что Украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПСО) поддерживает киберпреступность в России.