Пермь, , 08:20 — REGNUM В Пермском крае завершилось формирование танкового добровольческого батальона «Молот». Информация об этом опубликована в паблике «Ветераны-танкисты Пермского края» в соцсети «В Контакте».

Российские танки mil.ru

Сейчас добровольцы проходят подготовку. После нее батальон отправится для участия в специальной военной операции по защите жителей Донбасса.

Напомним, в Прикамье продолжается формирование добровольческого батальона «Парма». О своем желании стать доброврольцем мужчины могут заявить в военкоматы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье формируют новый батальон добровольцев для участия в СВО