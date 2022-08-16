Пермь, 16 августа, 2022, 08:20 — ИА Регнум. В Пермском крае завершилось формирование танкового добровольческого батальона «Молот». Информация об этом опубликована в паблике «Ветераны-танкисты Пермского края» в соцсети «В Контакте».

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Сейчас добровольцы проходят подготовку. После нее батальон отправится для участия в специальной военной операции по защите жителей Донбасса.

Напомним, в Прикамье продолжается формирование добровольческого батальона «Парма». О своем желании стать доброврольцем мужчины могут заявить в военкоматы.