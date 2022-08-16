* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:19 — REGNUM Фронт национального сопротивления Афганистана сообщает, что 15 августа силы фронта начали операции против позиций талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по всему Панджшеру. В результате пять талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и 18 ранены. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Себгатулла Ахмади, представитель фронта, заявил, что 40 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были захвачены в плен в долине Асриш уезда Анаба.

Ранее в Twitter-аккаунте Фронта сопротивления сообщалось, в ходе операций в Панджшере было убито 25 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Операция Фронта сопротивления в Панджшере совпала с годовщиной захвата Афганистана талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Фронт утверждает, что его бойцы также атаковали позиции радикалов в провинциях Каписа и Парван.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали заявления Фронта сопротивления.