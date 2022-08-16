Ливерпуль, Великобритания, 16 августа, 2022, 08:18 — ИА Регнум. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» во втором туре чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Болельщики ФК «Ливерпуль» на трибуне стадиона

На 32-й минуте матча счёт открыл нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха. «Ливерпуль» отыгрался на 61-й минуте благодаря голу форварда Луиса Диаса.

На сегодняшний день «Ливерпуль» занимает 12-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), на счету команды два очка. «Кристал Пэлас» с одним очком идёт на 16-м месте.

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