Пекин, 16 августа 2022, 08:13 — REGNUM Заявка на клинические испытания китайской мРНК-вакцины против «Омикрон»-штамма COVID-19, была подана на утверждение, что стало важным шагом в усилиях по борьбе с инфекцией, сообщил ведущий китайский производитель вакцин Sinopharm, передает 15 августа газета Global Times.
Sinopharm занимает первое место среди мировых фармацевтических предприятий и 80-е место в списке Fortune Global 500. Пресс-брифинге представители таких стран, как Аргентина, Египет, Пакистан, Перу и Сербия, выразили свою признательность Sinopharm за поддержку, которая оказала большую помощь в предоставлении странам доступа к вакцинам.
Вакцины Sinopharm против COVID-19 были одобрены для регистрации или экстренного применения в 119 странах и регионах, а также в международных организациях, охватывающих 196 государств, в общей сложности 3,5 млрд доз распределены по всему миру. Более 50 глав государств и правительств выбрали вакцину Sinopharm, что делает ее наиболее широкодоступной и одной из самых безопасных вакцин в мире, как стало известно Global Times от производителя.
Производитель также поддержал местное производство вакцины в таких странах, как ОАЭ, Сербия, Марокко и Мьянма. Быстрый прогресс Sinopharm отражает скачкообразное развитие биологической продукции Китая — от отставания до частичного лидерства в мире, заявил Global Times высокопоставленный сотрудник China National Biotech Group, аффилированной с Sinopharm, Чжу Цзинцзинь.
Присутствовавшие послы похвалили Китай за то, что он воплотил в жизнь свою приверженность превращению вакцин против COVID-19 в глобальное общественное благо.
По словам посла, в столице Сербии Белграде была построена первая фабрика по производству китайских вакцин в Европе, и ожидается, что вскоре начнется производство. Имя Sinopharm очень хорошо известно в Сербии, и это не только символ здоровья и борьбы с COVID-19, но и символ нерушимой дружбы, взаимопонимания и поддержки между нашими двумя странами, подчеркнула она.
Китай быстро и безопасно предоставил Аргентине 31 млн доз вакцины, когда она в них остро нуждалась, что укрепило связь между нашими двумя народами, написал президент Аргентины Альберто Фернандес в своем поздравительном письме Sinopharm.
На сегодняшний день Sinopharm самостоятельно разработала четыре вакцины против COVID-19, четыре диагностических реагента для COVID-19 и четыре препарата для лечения COVID-19. Это единственный производитель в мире, который разработал три типа вакцин против COVID-19 одновременно.