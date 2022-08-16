Пекин, 16 августа 2022, 08:13 — REGNUM Заявка на клинические испытания китайской мРНК-вакцины против «Омикрон»-штамма COVID-19, была подана на утверждение, что стало важным шагом в усилиях по борьбе с инфекцией, сообщил ведущий китайский производитель вакцин Sinopharm, передает 15 августа газета Global Times.

Вакцина от коронавируса китайской компании Sinopharm
Вакцина от коронавируса китайской компании Sinopharm
Russian.news.cn

Sinopharm занимает первое место среди мировых фармацевтических предприятий и 80-е место в списке Fortune Global 500. Пресс-брифинге представители таких стран, как Аргентина, Египет, Пакистан, Перу и Сербия, выразили свою признательность Sinopharm за поддержку, которая оказала большую помощь в предоставлении странам доступа к вакцинам.

Вакцины Sinopharm против COVID-19 были одобрены для регистрации или экстренного применения в 119 странах и регионах, а также в международных организациях, охватывающих 196 государств, в общей сложности 3,5 млрд доз распределены по всему миру. Более 50 глав государств и правительств выбрали вакцину Sinopharm, что делает ее наиболее широкодоступной и одной из самых безопасных вакцин в мире, как стало известно Global Times от производителя.

Производитель также поддержал местное производство вакцины в таких странах, как ОАЭ, Сербия, Марокко и Мьянма. Быстрый прогресс Sinopharm отражает скачкообразное развитие биологической продукции Китая — от отставания до частичного лидерства в мире, заявил Global Times высокопоставленный сотрудник China National Biotech Group, аффилированной с Sinopharm, Чжу Цзинцзинь.

Присутствовавшие послы похвалили Китай за то, что он воплотил в жизнь свою приверженность превращению вакцин против COVID-19 в глобальное общественное благо.

«В то время, когда большинство государств были сосредоточены на обеспечении собственного благополучия, и когда было очень трудно закупать медицинское оборудование и вакцины на глобальном уровне, Китай был первой страной, которая предоставила медицинскую помощь Сербии, а также вакцины, а затем разрешила ей закупать их у Китая», — заявила посол Сербии в Китае Майя Стефанович.
«Я с гордостью напоминаю, что Сербия была первой страной в Европе, которая начала иммунизацию вакцинами китайского производителя Sinopharm Corporation. Сербия получила 6 млн вакцин, из которых 200 000 были пожертвованы китайской стороной», — сказала она.

По словам посла, в столице Сербии Белграде была построена первая фабрика по производству китайских вакцин в Европе, и ожидается, что вскоре начнется производство. Имя Sinopharm очень хорошо известно в Сербии, и это не только символ здоровья и борьбы с COVID-19, но и символ нерушимой дружбы, взаимопонимания и поддержки между нашими двумя странами, подчеркнула она.

«Большое количество граждан Сербии решили сделать прививку вашей вакциной. Наше взаимное сотрудничество было еще более усилено совместным проектом строительства завода по производству вакцин в Сербии, иллюстрирующим новую модель трансграничного сотрудничества в области здравоохранения и совместной борьбы с пандемией», — заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич в своем поздравительном письме Sinopharm.

Китай быстро и безопасно предоставил Аргентине 31 млн доз вакцины, когда она в них остро нуждалась, что укрепило связь между нашими двумя народами, написал президент Аргентины Альберто Фернандес в своем поздравительном письме Sinopharm.

На сегодняшний день Sinopharm самостоятельно разработала четыре вакцины против COVID-19, четыре диагностических реагента для COVID-19 и четыре препарата для лечения COVID-19. Это единственный производитель в мире, который разработал три типа вакцин против COVID-19 одновременно.