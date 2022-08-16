Пекин, , 08:13 — REGNUM Заявка на клинические испытания китайской мРНК-вакцины против «Омикрон»-штамма COVID-19, была подана на утверждение, что стало важным шагом в усилиях по борьбе с инфекцией, сообщил ведущий китайский производитель вакцин Sinopharm, передает 15 августа газета Global Times.

Вакцина от коронавируса китайской компании Sinopharm Russian.news.cn

Sinopharm занимает первое место среди мировых фармацевтических предприятий и 80-е место в списке Fortune Global 500. Пресс-брифинге представители таких стран, как Аргентина, Египет, Пакистан, Перу и Сербия, выразили свою признательность Sinopharm за поддержку, которая оказала большую помощь в предоставлении странам доступа к вакцинам.

Вакцины Sinopharm против COVID-19 были одобрены для регистрации или экстренного применения в 119 странах и регионах, а также в международных организациях, охватывающих 196 государств, в общей сложности 3,5 млрд доз распределены по всему миру. Более 50 глав государств и правительств выбрали вакцину Sinopharm, что делает ее наиболее широкодоступной и одной из самых безопасных вакцин в мире, как стало известно Global Times от производителя.

Производитель также поддержал местное производство вакцины в таких странах, как ОАЭ, Сербия, Марокко и Мьянма. Быстрый прогресс Sinopharm отражает скачкообразное развитие биологической продукции Китая — от отставания до частичного лидерства в мире, заявил Global Times высокопоставленный сотрудник China National Biotech Group, аффилированной с Sinopharm, Чжу Цзинцзинь.

Присутствовавшие послы похвалили Китай за то, что он воплотил в жизнь свою приверженность превращению вакцин против COVID-19 в глобальное общественное благо.

«В то время, когда большинство государств были сосредоточены на обеспечении собственного благополучия, и когда было очень трудно закупать медицинское оборудование и вакцины на глобальном уровне, Китай был первой страной, которая предоставила медицинскую помощь Сербии, а также вакцины, а затем разрешила ей закупать их у Китая», — заявила посол Сербии в Китае Майя Стефанович .

«Я с гордостью напоминаю, что Сербия была первой страной в Европе, которая начала иммунизацию вакцинами китайского производителя Sinopharm Corporation. Сербия получила 6 млн вакцин, из которых 200 000 были пожертвованы китайской стороной», — сказала она.

По словам посла, в столице Сербии Белграде была построена первая фабрика по производству китайских вакцин в Европе, и ожидается, что вскоре начнется производство. Имя Sinopharm очень хорошо известно в Сербии, и это не только символ здоровья и борьбы с COVID-19, но и символ нерушимой дружбы, взаимопонимания и поддержки между нашими двумя странами, подчеркнула она.

«Большое количество граждан Сербии решили сделать прививку вашей вакциной. Наше взаимное сотрудничество было еще более усилено совместным проектом строительства завода по производству вакцин в Сербии, иллюстрирующим новую модель трансграничного сотрудничества в области здравоохранения и совместной борьбы с пандемией», — заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич в своем поздравительном письме Sinopharm.

Китай быстро и безопасно предоставил Аргентине 31 млн доз вакцины, когда она в них остро нуждалась, что укрепило связь между нашими двумя народами, написал президент Аргентины Альберто Фернандес в своем поздравительном письме Sinopharm.

На сегодняшний день Sinopharm самостоятельно разработала четыре вакцины против COVID-19, четыре диагностических реагента для COVID-19 и четыре препарата для лечения COVID-19. Это единственный производитель в мире, который разработал три типа вакцин против COVID-19 одновременно.