Хельсинки, , 08:13 — REGNUM Финляндия заявила, что Хельсинкский меморандум о взаимопонимании, содержащий мирное соглашение между правительством Индонезии и Движением за свободный Ачех, может стать моделью для разрешения глобальных конфликтов, сообщает CNN Indonesia.

Ачех. Индонезия U.S. Navy photo by Photographer's Mate Airman Jordon R. Beesle

«Хельсинкский меморандум о взаимопонимании может стать моделью для разрешения международных глобальных конфликтов», — заявил представитель Финляндии, сыгравший роль в переговорах между Индонезией и Движением за свободный Ачех, Юха Кристенсен на праздновании 17-й годовщины мира в Ачех.

«Индонезия должна взять на себя инициативу и занять более важную роль и позицию. Опыт способности мирно разрешать внутренние конфликты является ярким доказательством», — отметил Юха Кристенсен.

Индонезия, по его словам, является одной из ключевых стран мира. По численности населения страна является четвертой по величине с общей численностью населения более 270 млн человек. Кристенсен также оценил, что Индонезия является страной с самой большой демократией и занимает третье место. Кроме того, Индонезия — единственная страна входящая в G20 из Юго-Восточной Азии.

Мирные переговоры между Индонезией и Движением за свободный Ачех длились около восьми месяцев. С января по август 2005 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо распорядился обеспечить достаточное количество запасов риса на ближайшие два года, прежде чем принимать решение об экспорте.

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