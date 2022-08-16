Оренбург, 16 августа, 2022, 08:08 — ИА Регнум. В Оренбургской области утверждено обвинительное заключение по резонансному делу о хищении более 10 тыс. тонн нефти. Материалы направлены в суд, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Kurse.ru Суд

По данным следствия, двое оренбуржцев организовали преступное сообщество. В его состав были привлечены 12 человек. В 2017–2020 годы злоумышленники осуществили две нелегальные врезки в нефтепроводы на территории Переволоцкого и Оренбургского районов. Объём похищенного нефтепродукта составил более 10 тыс. тонн нефти. Ущерб оценили в более чем 180 млн рублей.

Похищенное сырьё реализовалось посредством заключения с покупателями долгосрочных договоров купли-продажи. На имущество обвиняемых на сумму свыше 1,3 млрд рублей наложен арест.