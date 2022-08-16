Томск, , 08:08 — REGNUM В Томской области сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью предотвратили убийство двоих иностранцев. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

Задержание подозреваемых в двойном убийстве Цитата из видео УМВД по Томской области

Информация о готовящемся преступлении была получена оперативным путём. В результате в ходе проведённой операции были задержаны четверо ранее судимых мужчин в возрасте 25-51 года.

Предварительно установлено, что днём 12 августа вооружённые травматическим пистолетом фигуранты напали на потерпевших в лесу рядом с автотрассой Томск-Каргала-Колпашево. Целью нападавших были более 2 млн рублей, которые имелись у иностранцев.

«В ходе слаженных действий оперативников УУР и сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Шегарскому району, при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Томской области злоумышленники были задержаны на автодороге Томск-Каргала-Колпашево», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранители устроили погоню за подозреваемым в убийстве мужчины. Доставив раненого потерпевшего к дверям больницы, мужчина попытался скрыться.

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