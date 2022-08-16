Кемерово, , 08:08 — REGNUM В Кемеровской области создадут особую экономическую зону (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Кузбасс». Соответствующий проект постановления правительства, подготовленный Минэкономразвития России, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кузбасс Анна Алябьева © ИА REGNUM

«Особая экономическая зона «Кузбасс» даст новый импульс развитию региональной экономики, — считает губернатор региона Сергей Цивилёв. — Этот проект важен для Кузбасса как в плане диверсификации, так и для формирования условий для комфортной жизни людей. Будут реализованы новые проекты, не связанные с добычей угля».

Отмечается, что на территории ОЭЗ планируется запустить производство извести, минеральных удобрений, продуктов переработки зерна амаранта, медицинской мебели, продуктов питания и иной продукции.

Из регионального бюджета в рамках одобренного инфраструктурного кредита до 2025 года планируется выделить более 3 млрд рублей на строительство инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры. Резиденты создаваемой ОЭЗ планируют вложить более 92 млрд рублей инвестиций и создать около 1,2 тысячи новых рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2021 года губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв во время встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил создать в регионе особую экономическую зону, ориентированную на проекты в неугольных отраслях экономики.

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