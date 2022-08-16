Кемерово, 16 августа, 2022, 08:08 — ИА Регнум. В Кемеровской области создадут особую экономическую зону (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Кузбасс». Соответствующий проект постановления правительства, подготовленный Минэкономразвития России, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

«Особая экономическая зона «Кузбасс» даст новый импульс развитию региональной экономики, — считает губернатор региона Сергей Цивилёв. — Этот проект важен для Кузбасса как в плане диверсификации, так и для формирования условий для комфортной жизни людей. Будут реализованы новые проекты, не связанные с добычей угля».

Отмечается, что на территории ОЭЗ планируется запустить производство извести, минеральных удобрений, продуктов переработки зерна амаранта, медицинской мебели, продуктов питания и иной продукции.

Из регионального бюджета в рамках одобренного инфраструктурного кредита до 2025 года планируется выделить более 3 млрд рублей на строительство инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры. Резиденты создаваемой ОЭЗ планируют вложить более 92 млрд рублей инвестиций и создать около 1,2 тысячи новых рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2021 года губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв во время встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил создать в регионе особую экономическую зону, ориентированную на проекты в неугольных отраслях экономики.

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