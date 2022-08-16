Челябинск, 16 августа, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Челябинск и Магнитогорск с 23 августа свяжут ежедневные поезда. Об этом сообщили журналистам в Свердловской пригородной компании.

Дарья Драй ИА REGNUM Пригородный поезд «Ласточка»

Электропоезд «Ласточка» № 7903 будет отправляться из Челябинска в 06:30 мск. А обратный, № 7904, покинет Магнитогорск в 17:23 мск.

Решение о запуске поездов приняло областное министерство дорожного хозяйства и транспорта. Основанием стала высокая популярность рейсов у населения.

Ранее эти электропоезда курсировали до станции Карталы и назад, а с 1 июля их продлили до Магнитогорска. Сообщение было налажено по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям.