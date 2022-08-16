Москва, , 08:06 — REGNUM Видеозапись боевой работы российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации Украины опубликовало 16 августа Минобороны России.

Боевой расчет РСЗО «Ураган» ведет огонь по позициям ВСУ Z.mil.ru

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как вышедшие на ударные позиции экипажи российских «Ураганов» ведут огонь по позициям украинских нацистов, также показана видеозапись с беспилотника, подтверждающая поражение целей.

При этом уточняется, что РСЗО ВС РФ ведут ракетный огонь реактивными снарядами калибра 200 мм по позициям, командным пунктам и отступающим колоннам киевских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ульяновске добровольцы двух именных батальонов получат финансовую поддержку не только из регионального, но и муниципального бюджетов. Общая сумма единовременной выплаты каждому военнослужащему составит 300 тыс. рублей.