Кишинёв, , 14:44 — REGNUM Запрет на ввоз сельхозпродукции в РФ — ответ на антироссийскую политику Молдавии. Об этом 16 августа ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М. В. Ломоносова Наталья Харитонова.

Флаг Молдавии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Если отбросить сугубо технические и процедурные моменты и анализировать лишь политическую сторону вопроса, то, конечно, запрет можно рассматривать как ответ на присоединение Молдавии к антироссийским санкциям, введенным ЕС, и в целом антироссийскую риторику официального Кишинева», — заявил эксперт.

Кроме того, достаточно плотное взаимодействие с Украиной и Румынией в контексте СВО, блокировка переговорного процесса по приднестровскому урегулированию и прочие действия, имеющие антироссийскую направленность, не могут не тревожить Москву, считает политолог.

«В таком разрезе этот шаг может выглядеть как предупреждение Молдавии, предостерегающее от резких движений в контексте острой региональной обстановки» — заключила Харитонова.

Напомним, что ранее Россельхознадзор ввёл ограничения с 15 августа на ввоз овощей и фруктов из 31 района Молдавии в РФ.