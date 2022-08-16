Кишинёв, 16 августа, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Запрет на ввоз сельхозпродукции в РФ — ответ на антироссийскую политику Молдавии. Об этом 16 августа ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М. В. Ломоносова Наталья Харитонова.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

«Если отбросить сугубо технические и процедурные моменты и анализировать лишь политическую сторону вопроса, то, конечно, запрет можно рассматривать как ответ на присоединение Молдавии к антироссийским санкциям, введенным ЕС, и в целом антироссийскую риторику официального Кишинева», — заявил эксперт.

Кроме того, достаточно плотное взаимодействие с Украиной и Румынией в контексте СВО, блокировка переговорного процесса по приднестровскому урегулированию и прочие действия, имеющие антироссийскую направленность, не могут не тревожить Москву, считает политолог.

«В таком разрезе этот шаг может выглядеть как предупреждение Молдавии, предостерегающее от резких движений в контексте острой региональной обстановки» — заключила Харитонова.

Напомним, что ранее Россельхознадзор ввёл ограничения с 15 августа на ввоз овощей и фруктов из 31 района Молдавии в РФ.