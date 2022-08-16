Уфа, , 08:08 — REGNUM Количество пострадавших от укусов клещей за семь месяцев 2022 года в Башкирии превысило среднемноголетние значения на 9,8%. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

Клещи Наталия Николаева © ИА REGNUM

Сообщается, что согласно данным на 15 августа в медучреждения региона обратились 9556 человек, в том числе 3234 ребёнка.

Отмечается, что в текущем году прививки от клещевого энцефалита получили свыше 30 тысяч человек, что составляет 86% от плана.

На сегодня в Башкирии от клещей обработано 4184,6 га, в том числе в организациях оздоровления и отдыха для подростков и детей на площади 1809,1 га.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в прокуратуру Башкирии переданы материалы о фиктивных обработках от клещей.

Читайте ранее в этом сюжете: В прокуратуру Башкирии переданы материалы о фиктивных обработках от клещей