Чебоксары, , 08:02 — REGNUM В Чувашии возбуждено очередное уголовное дело по факту оказания управляющей компанией услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья жильцов. На этот раз дело расследует в Марпосадском районе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Уголовный кодекс Российской Федерации Иван Шилов © ИА REGNUM

Разбирательства начались после того, как ночью 30 апреля 2022 года в Марпосаде 27-летняя горожанка провалилась под лестничный марш двухметрового подвала, получив тяжёлую травму туловища и конечностей.

Правоохранители установили, что данным многоквартирным домом, где произошло ЧП, управляет УК «Центр». По версии следствия, работники общества знали о том, что стены и крыша спуска в двухметровый подвал обрушились не позднее октября 2019 года, но не установили защитные ограждения, исключающие падение в подвальное помещение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Правоохранители устанавливают все детали произошедшего, в том числе лиц, ответственных за содержание дома, из числа сотрудников управляющей компании. Расследование продолжается, назначен ряд судебных экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM , в августе 2022 года в Чувашии ушло в суд уголовное дело, фигурантами которого стали два руководителя, в том числе директор муниципального предприятия. Их обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ), в связи с крупным пожаром в многоэтажном доме в Канаше: тогда 170 жильцов остались без света, тепла и воды, причинённый республиканскому бюджету ущерб следствие оценило в 22 млн рублей.

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