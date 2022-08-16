Екатеринбург, 16 августа, 2022, 08:05 — ИА Регнум. В Екатеринбурге перед судом предстал охранник ночного клуба, обвиняемый в избиении и краже. Преступление он совершил ещё 15 лет назад, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Инцидент произошёл в 2006 году. Охранник пригласил посетителя в служебное помещение под предлогом проверки на наличие запрещённых веществ. Угрожая ножом, он избил уральца и отобрал у него телефон.

Преступника объявили в розыск, однако найти его смогли только в 2021 году в другом регионе. Суд приговорил охранника к 4.5 годам колонии общего режима.

Отметим, по данным областной прокуратуры, за первое полугодие 2022 года зарегистрировано 6932 преступления средней тяжести. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года показатель снизился на 7,4%.