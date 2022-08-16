София, , 08:01 — REGNUM Крупнейшая болгарская компания по распределению природного газа — «Булгаргаз» («БГ») выступила с требованием повысить цену «голубого топлива» для промышленных и бытовых потребителей в сентябре нынешнего года на 6 процентов. Об этом 15 августа сообщает БТВ.

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Как утверждает руководство «БГ», таким образом, структура сможет избежать дополнительных расходов в условиях изменений стоимости энергоносителей на мировых рынках. Предполагается, что газ станет дороже в среднем на 17 левов ($8,8).

Напомним, в августе цена на газ в Болгарии выросла на рекордные в новейшей истории 60%. Ранее сообщалось, что более половины жителей страны не может вовремя оплачивать коммунальные услуги.