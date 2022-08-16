София, , 07:59 — REGNUM Еврокомиссия (ЕК) подготовила в отношении официальной Софии сразу 16 уголовных дел за нарушения в сфере окружающей среды. Об этом 15 августа со ссылкой на заявление действующего министра экологии Болгарии Росицу Карамфилову сообщает софийская газета «Факты».

По словам Карамфиловой, речь, в первую очередь, идет о частых выбросах вредных веществ в атмосферу структурами теплоэлектростанций, а также загрязнении десятков водоемов. «Кроме того, у Болгарии отсутствует четкий план развития современных экологических проектов, — отметила в частсности она. — Это может стоить нам сотни миллионов евро».

Предполагается, что новые санкции Брюсселя в отношении Болгарии вступят в силу с 1 января 2023-го года. До этого времени болгарские власти пообещали ЕК «провести работу над ошибками».