Оренбург, 16 августа, 2022, 07:59 — ИА Регнум. В аэропорту Оренбурга завершили ремонтные работы на взлётно-посадочной полосе, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Денис Паслер.

Orenairport.ru Аэропорт Оренбурга

«После прохождения государственной сертификации аэропорт возобновит работу. Самолеты будут обслуживаться в штатном режиме и в полном соответствии с требованиями безопасности», — сказал он.

Планируется, что аэропорт начнёт принимать и отправлять самолёты с 1 сентября.

Напомним, взлётно-посадочную полосу начали капитально ремонтировать весной 2022 года. В середине мая аэропорт Оренбурга закрыли. В настоящее время перелёты совершаются из аэропорта Орска.