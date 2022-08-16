Таллин, , 07:57 — REGNUM Власти Нарвы (северо-восточная Эстония) категорически не приемлют позицию правительства, которая сводится к намерению вмешаться в деятельность местных властей и единолично решить судьбу памятника Т-34. Об этом мэр Нарвы Катри Райк заявила на пресс-конференции, сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.

Она прокомментировала заявление главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса о том, что государство намерено своими силами демонтировать постамент с памятником-танком до 20 августа нынешнего года. «Попросила бы правительство остановиться и понять, что этот танк находится на нашей территории. Это наше имущество, и мы должны принимать решение», — заявила мэр Нарвы.

Она добавила: «Мне жаль, что Нарву хотят сделать каким-то особенным регионом страны, где решения принимает правительство. Мы не нуждаемся в каком-либо представителе государства».

Мэр Нарвы упрекнула правительство в избирательности отношения к тематике советских военных памятников. «Мы пытаемся обсуждать вопрос советских памятников. Какие другие самоуправления этим занимаются — Силламяэ, Кохтла-Ярве, Йыхви? Таллин обсуждал этот вопрос 17 июня, и решения о том, что советские памятники нужно отправить в музей, не приняли», — подчеркнула Райк.

15 августа 2022 года Нарвское горсобрание должно было обсудить судьбу советского памятника-танка, однако вопрос был снят с повестки дня, поскольку пришли поправки от оппозиции, не согласованные с коалицией ранее.