Шри-Ланка, 16 августа, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Китайское исследовательское судно «Юаньван-5» утром 16 августа зашло в порт Хамбантота Шри-Ланки, несмотря на продемонстрированную Индией обеспокоенность в связи с якобы угрозой этого визита для «национальной безопасности» страны. Об этом сообщает телеканал NDTV.

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Первоначально предполагалось, что «Юаньван-5» зайдёт в шриланкийский порт для пополнения припасов с 11 по 17 августа. Позднее стало известно, что власти островного государства попросили Китай отложить его прибытие до дальнейших консультаций. Это произошло после того, как Индия выразила серьёзную озабоченность прибытием на Шри-Ланку китайского судна, которое считает разведывательным кораблём двойного назначения, используемым для космического и спутникового слежения.

На сложившуюся ситуацию ранее резко отреагировало министерство иностранных дел КНР, призвавшее прекратить неоправданное давление на Шри-Ланку.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Шри-Ланки объявило о передаче разрешения на отложенное прибытие китайского научно-исследовательского судна «Юаньван-5» в порт Хамбантота с 16 по 22 августа.