Москва, , 07:59 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил финансовый иск, адресованный подведомственному Минобороны РФ институту — ФГУП «18 Центральный научно-исследовательский институт». Министерство обороны требует с него более 17 млн рублей. Дело пока не принято к производству и дата заседания не определена, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Министерство обороны РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

В базе дело появилось 11 августа 2022 года. Сумма исковых требований — 17 440 598,18 рубля. Детали дела пока не раскрывались.

Это не первые судебные разбирательства между сторонами. В июне–августе 2022 года к ФГУП министерством было подано ещё семь исков. По части дел материалы недоступны. Вероятно, их закрыли от публики в связи с содержанием в них гостайны. В спорах речь идёт, в том числе, о взыскании неустоек по госконтрактам, которые связывают между собой стороны.

Напомним, ранее министерство также подало восемь исков к научно-исследовательскому институту точных приборов. По одному из дел с ответчика взыскивают более 125 млн рублей.