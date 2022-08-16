16 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Украинские беженцы приехали в Италию, но, несмотря на приятную погоду, красивые места и вкусную еду, жизнь здесь оказалась адом с точки зрения работы.

Владимир Бадмаев, , 09:12 — REGNUM Неприемлемые условия работы, жестокая эксплуатация и бюрократические трудности встретили украинских беженцев, приехавших в Италию после начала спецоперации. По данным итальянских СМИ, многие из-за этого намерены бежать дальше в поисках лучшей жизни — в Германию и Голландию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Пимоненко. Из лесу (фрагмент). 1900

Издание Europa Today пишет об украинке, которая живёт вместе с детьми и подругой на окраине города Бари на юге Италии. По её словам, их заставляют собирать вишни по десять часов в день с одним выходным в месяц. При этом платят за эту, по выражению беженок, «адскую работу» по шесть евро в час.

С большими проблемами столкнулись и украинские врачи, которым итальянское правительство обещало признание их квалификации и «отличные условия». Однако в реальности, чтобы устроиться даже на работу сиделкой, им нужно выучить итальянский язык и, главное, — рекомендации.

«Они приехали в Италию, убегая от войны, но жизнь у нас, несмотря на приятную погоду, красивые места и вкусную еду, оказалась адом с точки зрения работы», — отмечает издание.

Мнение пользователей соцсетей по поводу беженцев разделилось. Многие пишут о справедливости критики, отмечая, что украинцам потребовалось несколько месяцев, чтобы понять, в какую страну они приехали.

«А ведь они реально умные… Всего через несколько месяцев после приезда они поняли, как работает Италия. Мы всегда это знали и ничего не сделали, чтобы что-то изменить. Вообще-то мы голосовали и будем голосовать за тех же продажных политиков», — прокомментировала Розанна Л.

«Им потребовалось несколько месяцев, чтобы понять, как работает Италия. Подумайте теперь, что мы всегда жили в таких условиях и ничего не можем изменить», — добавил Лука Дж.

Встреча украинских беженцев в Берлине (сс) Leonhard Lenz

«Так функционировало веками, и нам не нужны украинские беженцы, чтобы узнать об этом», — отметил Джованни Дз.

Впрочем, большинство комментаторов всё же оскорбились за свою страну, которая первое время поддерживала беженцев выплатами из бюджета и бесплатным жильём.

«Зачем вы вообще приехали сюда? Просто уезжайте. Вы думали, что мы, итальянцы, должны умереть, но содержать вас?» — возмутился Джованни С.

«Езжайте в Штаты! Видела, что у Зеленского там есть открытый счёт!» — призвала Мария Маддалена Г.

«Отлично, езжайте в Германию, они будут приносить вам кофе в постель», — иронично добавил Элио Н.

«А они не знали, что в Италии уже годами серьезная кризис-безработица? Рекомендации? Это норма», — не понимает Смилия Я.

«Не думаю, что в других частях Европы им будет сильно лучше. Энергетический кризис, проблемы с производством везде, так что бедность растёт с каждым днём по всей Европе», — резонно заметил Альдо Н.

Украинские беженцы на пункте выдачи помощи в Кракове (сс) Silar

Ряд пользователей, напротив, обрадовались предстоящему «исходу» мигрантов. По их мнению, большой приток иностранной рабочей силы прибывает в страну, это означает, что у местных жителей будет меньше работы, а зарплаты будут становиться ниже.

«Чем больше рабочей силы приходит из-за рубежа, тем больше недоплачивают как нам, итальянцам, так и самим иностранцам», — считает Нелло М.

«Кто-то может объяснить мне, почему украинские врачи, не вакцинированные, могут заменить итальянских, которые были отстранены от работы из-за отсутствия прививок?» — спрашивает Гаэтано Ф.

«А чего ожидали эти так называемые беженцы? Хорошо, что хоть так они узнают, как работает настоящий капитализм», — заключил Клаудио Вито Б.

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