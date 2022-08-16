Мадрид, 16 августа, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Самая сильная засуха за всю историю метеонаблюдений в Испании привела к дефициту воды. Об этом 15 августа сообщила газета País.

Засуха

Аномальная жара, ставшая причиной засухи, привела к тяжёлой ситуации в сельском хозяйстве в автономных сообществах Галисия, Кастилия-и-Леон, Эстремадура, Андалусия, Каталония и Наварра. Чрезвычайный режим введен в районах бассейнов рек Дуэро и Эбро. Местные жители рассказывают, что из-за дефицита воды они оказались фактически отрезаны от многих благ цивилизации.

«Дождя давно не было, а вода необходима для всего: для дома, для жителей деревни, для приготовления пищи, для баров, для стирки одежды, для мытья дома, для всего. И у нас нет воды. Вода очень важна: вы должны управлять ею», — заявил один из местных жителей, испанец Хосе Антонио Сантос Мунос.

При этом отмечается, что засуха и вызванные ею падения уровня рек крайне порадовали археологов, которым удалось сделать одно из крупных открытий. В Галисии практически полностью высохло русло реки Лима, и это обстоятельство позволило археологам получить доступ к руинам древнеримского города. В 1949 году на реке было построено водохранилище, полностью скрывшее древние постройки, а вот сейчас, спустя несколько десятков лет, у исследователей появился редкий шанс изучить исторический памятник.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Андалусии заявили о возможном коллапсе экономики Испании в связи с дефицитом воды из-за аномальной жары и засухи.