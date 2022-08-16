Канберра, 16 августа, 2022, 07:51 — ИА Регнум. Стоимость восстановления дикой природы Австралии, пострадавшей во время масштабных природных пожаров в 2019 и 2020 годах, обойдется в несколько миллиардов долларов США. Об этом сообщили ученые в журнале Environmental Research Letters.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

По их оценкам, на восстановлении популяции растений и животных властям Австралии будет необходимо тратить не менее 16 млрд австралийских долларов (около $11,22 млрд) ежегодно в течение 30 лет. Это позволит восстановить 65% от 16 млн гектаров, уничтоженных пожарами.

«Сезон пожаров уже поставил под угрозу вымирания множество местных растений и животных. Нам срочно нужна программа по восстановлению этих видов», — заявила ученый Мишель Уорд из Университета Квинсленда.

Она добавила, что восстановление природы в Австралии до 95% от того, что было перед масштабными лесными пожарами, обойдется властям страны в 73 млрд австралийских долларов (около $51,2 млрд) ежегодно. При этом австралийским властям будет необходимо выделять дополнительные средства для сохранения уже имеющейся популяции растений и животных.