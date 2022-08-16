Владивосток, , 08:04 — REGNUM Противоэпидемические мероприятия усилены в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) во Владивостоке. Дополнительные ограничения введены в связи с подготовкой к Восточному экономическому форуму-2022, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 августа в пресс-службе вуза.

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«Данная рекомендация касается только сотрудников университета, а не студентов. В настоящий момент также ведется плановая ревакцинация персонала», — подчеркнули в ДВФУ.

ТАСС в вузе сообщили, что масочный режим введён с 15 августа по решению оперативного штаба Приморского края. Цель ограничений — снизить риски распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, введение масочного режима обдумывают на Камчатке. Губернатор региона Владимир Солодов предложил выявить главные места, где есть высокий риск распространения заболеваемости.