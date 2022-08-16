Кемерово, , 07:51 — REGNUM В Кемеровской области подвели итоги 17-часового медиамарафона «Кузбасс — Донбассу». За это время кузбассовцы собрали в помощь жителям Горловки 11,5 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Стела при въезде в Горловку Dan-news.info

«В течение 17 часов на телевидении, радио, в интернет-СМИ и социальных сетях кузбассовцам рассказывали об истории Кузбасса и Донбасса, показывали интервью жителей Горловки, известные кузбассовцы высказывались в поддержку города. Также можно было перечислять средства на восстановление разрушенной инфраструктуры, — рассказали в региональном правительстве. — В общей сложности кузбассовцы собрали в помощь жителям Горловки 27 млн 173 тысячи рублей. Из них во время медиамарафона — 11 млн 524 тысячи рублей».

Напомним, что кузбасский Прокопьевск и донбасская Горловка являются городами-побратимами.

Собранные в Кемеровской области средства будут направлены на восстановление Горловки и приобретение оборудования для больниц, школ и детских садов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 5:00 (врремя местное) 15 августа в Кемеровской области стартовал 17-часовой медиамарафона по сбору средств для жителей Горловки.

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