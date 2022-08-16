Оренбург, 16 августа, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Оренбург готовится отметить день города. Для оренбуржцев и гостей предусмотрена насыщенная программа, сообщили в пресс-службе мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Оренбург

Праздник состоится традиционно в последнюю субботу августа — 27 августа. В областном центре пройдут выставки, мастер-классы, кино под открытым небом, концерты с участием звёзд российской эстрады и многое другое.

Откроется День города Всероссийским фестивалем энергосбережения и экологии «ВместеЯрче-2022». В праздничный день состоится торжественное открытие обновлённого Оренбургского театра кукол «Пьеро» (пр. Победы, 133а) и премьера спектакля «Кит». В театральном дворике для гостей развернутся мастер-классы по созданию и раскрашиванию театральных масок, а также выставка уникальных авторских кукол ручной работы.

Вечером по главной улице Советской пройдёт парад духовых оркестров. Шествие начнётся от Дома Советов и завершится на площади у Музея истории Оренбурга. На набережной запланирован концерт «Город для музыки».

Сразу на двух площадках города — площади им. Ленина и возле стадиона «Оренбург» — состоится праздничный концерт с участием артистов российской эстрады. В центре города выступят Ирина Дубцова и группа «Отпетые мошенники», около стадиона «Оренбург» — группа «RASA». Завершится праздник фейерверком.