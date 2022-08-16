Барнаул, , 07:45 — REGNUM Хозяйства Алтайского края, занимающиеся свеклосахарным производством, приступили к копке сахарной свеклы, сообщает 16 августа тетелграм-канал минсельхоза региона.

Свекла

Свеклоуборочную технику в поля вывели хозяйства Павловского и Калманского районов, входящие в группу компаний «Доминант». Предприятия приступили к копке корнеплодов, которые сразу отгружаются на Черемновский сахарный завод для переработки.

Напомним, Алтайский край — единственный в Сибири регион, где выращивают и перерабатывают сахарную свеклу. В 2022 году в регионе сахарная свекла посеяна более чем на 25 тысячах гектаров, что больше 2021 года на 2 тысячи гектаров.

Ранее сообщалось, что зерновых и зернобобовых культур в Алтайском крае посеяли 3,3 млн. га, технических культур — 1,4 млн. га, в том числе масличных культур — 1,37 млн. га, сахарной свеклы — 25,2 тыс. га.

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