Ереван, 16 августа, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Спасатели, разбирающие завалы на месте взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване, утром 16 августа обнаружили тело ещё одного человека, в результате общее количество найденных погибших выросло до 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Ameria Мэрия Еревана

«В медицинские центры города Еревана обратились 60 граждан, 12 из них продолжают получать лечение, а остальные 48, получив соответствующую медицинскую помощь, выписаны», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что из 16 погибших десять пока не опознаны. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, взрыв на территории «Сурмалу» произошёл 14 августа. По предварительной версии, причиной стал пожар на складе пиротехники. Глава МЧС Армении Армен Памбухчян исключил версию теракта.