Ханты-Мансийск, , 07:44 — REGNUM В Югорский государственный университет подано одно заявление от абитуриента из Мариуполя (ДНР) в рамках специальной квоты на обучение. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях сообщил ректор вуза Роман Кучин.

Югорский университет ugrasu.ru

«Также по квоте Правительства РФ на обучение иностранных граждан в 2022 году в университете будут обучаться еще три студента из Замбии», — отметил ректор ЮГУ.

Роман Кучин отметил, что в 2022 году всего на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета зачислены 731 человек, магистратуры — 203. По его словам, самыми востребованными специальностями в 2022 году стали специальности «Нефтегазовое дело», «Лингвистика», «Юриспруденция» и «Программная инженерия».

«Средний балл ЕГЭ при поступлении на федеральные бюджетные места — 68,33, по региональным — 60,34. Общий средний бал — 65,7», — пояснил ректор Югорского государственного университета Роман Кучин.

Отметим, что в Югорский госуниверситет входят институты Гуманитарный, Юридический, Нефти и газа и Цифровой экономики, Ugra Green School, институт академического дизайна, а также филиалы в Нефтеюганске, Сургуте, Лянторе и Нижневартовске.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года постановлением правительства РФ было установлено, что абитуриенты из ЛНР, ДНР и с Украины могут поступить в российские вузы по квоте правительства РФ для обучения иностранных граждан, которая на предстоящий учебный год составляет 23 тысячи мест.

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