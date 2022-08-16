Мэрия Ульяновска выплатит 100 тыс. рублей добровольцам именных батальонов
Ульяновск, 16 августа, 2022, 07:41 — ИА Регнум. В Ульяновске добровольцы двух именных батальонов получат финансовую поддержку не только из регионального, но и муниципального бюджетов. Общая сумма единовременной выплаты каждому военнослужащему составит 300 тыс. рублей. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Ульяновска Дмитрий Вавилин.
По его словам, при подписании контракта на службу в именных батальонах «Симбирск» и «Свияга» добровольцы получат из городского бюджета Ульяновска по 100 тыс. рублей. В городе открыт один пункт отбора на военную службу по контракту.
Глава города также добавил, что ежемесячная заработная плата контрактников превысит 220 тыс. рублей, к которому будет добавлен «полный социальный пакет: оплачиваемый проезд к месту проведения, медицинское обслуживание, страховка и другие льготы».
Напомним, что в ульяновских батальонах будут служить по 200 бойцов.
В феврале 2022 года Россия признала ЛНР и ДНР, начав по их просьбе специальную военную спецоперацию по защите населения Донбасса, которое восемь лет подвергается геноциду со стороны киевских властей. Президент России Владимир Путин подчёркивал, что цель спецоперации — демилитаризация и денацификация Украины.
Как сообщало ИА REGNUM , в регионах России формируются подразделения для участия в специальной военной операции на Украине. Как правило, это именные батальоны, состоящие из земляков, которые вместе проходят специальную подготовку и вместе примут участие в боевых действиях. Контракт заключается с Министерством обороны России.