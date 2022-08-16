Ульяновск, 16 августа, 2022, 07:41 — ИА Регнум. В Ульяновске добровольцы двух именных батальонов получат финансовую поддержку не только из регионального, но и муниципального бюджетов. Общая сумма единовременной выплаты каждому военнослужащему составит 300 тыс. рублей. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Ульяновска Дмитрий Вавилин.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

По его словам, при подписании контракта на службу в именных батальонах «Симбирск» и «Свияга» добровольцы получат из городского бюджета Ульяновска по 100 тыс. рублей. В городе открыт один пункт отбора на военную службу по контракту.

«Таким образом, суммарно со средствами из регионального бюджета единовременная выплата составит 300 тыс. рублей», — написал Дмитрий Вавилин.

Глава города также добавил, что ежемесячная заработная плата контрактников превысит 220 тыс. рублей, к которому будет добавлен «полный социальный пакет: оплачиваемый проезд к месту проведения, медицинское обслуживание, страховка и другие льготы».

Напомним, что в ульяновских батальонах будут служить по 200 бойцов.

Как сообщало ИА REGNUM , в регионах России формируются подразделения для участия в специальной военной операции на Украине. Как правило, это именные батальоны, состоящие из земляков, которые вместе проходят специальную подготовку и вместе примут участие в боевых действиях. Контракт заключается с Министерством обороны России.