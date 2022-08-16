Кабул, , 08:29 — REGNUM Известие о том, что часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к нацистским группировкам на Украине, в соцсетях сочли анекдотом. Люди напомнили, что у смерти нет национальностей. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Бойня Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В конце марта информированный источник сообщил, что американская сторона готовится направить в район боевых действий на Украине экс-военнослужащих афганской национальной армии. Часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к нацгруппировкам на Украине, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Видимо, жить надоело!» — отозвался об афганском спецназе Александр Веселов.

«Либо это несостоявшиеся спецназовцы, либо — нацисты. Скорее всего, им пообещали золотые горы», — рассуждает Глеб Сенаторов.

«И этих наёмников мы тоже быстро сможем уничтожить, не будет наемников на Украине», — считает Камила Абрамова.

«После первого боя слиняют оттуда. Это не в горах за скалами прятаться», — считает Юрий Петров.

«Деньги не стоят того, чтобы быть убитым. А ведь их именно это и ждет», — напоминает Артем Бырдин.

«И они там найдут свою смерть», — соглашается Александр Бородулин.

«Всех наемников и им подобных ждет уничтожение», — поддерживает Семен Герасимов.

«Государство, которое десятки лет жило войной и продажей наркотиков, больше ничего не умеет: им платят — они убивают», — считает Татьяна Светлова.

«Там, где наркотики и деньги, — там смерть, вот и идёт всякий сброд», — считает Валерий Шамин.

«А, это те, которые от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бежали? … Смотрите, клоуны, мы тогда талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поучаствовать пригласим, американцы сразу в штаны наложат — перед ними они всегда так делают», — иронизирует Дмитрий Бобков.

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«Так это амерские холуи. Куда хозяева отправили, туда поехали», — считает Сергей Захаров.

«США притащили своих бандитов и оттуда», — соглашается Екатерина Амаева.

«Ну что ж… смерть не спрашивает национальностей», — заметил Мирослав Третьяк.

«К России тоже хотели примкнуть бойцы из Сербии и из других народов (ибо духом с Россией), но почему-то этого не допустили.

Вот хохелоублюдки не брезгуют какой-либо помощью профессиональных террористов. Аж с Афганистана попёрли (теперь есть с кем дозу разделить), с которым у России налажены дипломатические и торговые отношения. Разница лишь в том, что наемники, воюющие на стороне хохелофашистов, даже не понимают, за что воюют», — считает Лилия.

«Спецназ, который разбежался, — уже не спецназ. А от России он будет бежать ещё быстрее, чем от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — поделился мнением Олег Князь.

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«Спец нас, спец вас, спец их. Бармалеев гонять по пустыням нашим парням не привыкать. Теперь будут гонять по степям. На каждый афганский «Аллаху Акбар!» найдётся два чеченских», — иронизирует Альберт Обухов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что некоторые из бывших афганских спецназовцев присоединилась к нацистским группировкам на Украине, заявил РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

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