Оренбург, , 07:36 — REGNUM В Оренбурге восстановили работу часов на башне и движение фигур. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

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О неисправности достопримечательности города стало известно 25 июля. Стрелки на циферблате показывали неточное время, и мелодии, сопровождающие его отсчёт, могли путать оренбуржцев. Сейчас часы снова работают, а знаковые для Оренбуржья фигуры на часах — Юрий Гагарин, Александр Пушкин, казак, колхозница, пуховница, газовик и солдат — снова двигаются.

Стоит отметить, что на время неисправности механизма колокола, проигрывающие мелодии, отключали. После ремонта музыка вновь сопровождает отсчёт времени.