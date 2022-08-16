Москва, , 07:28 — REGNUM Часть бывших военнослужащих афганского спецназа присоединилась к вооружённым силам Украины. Такое заявление сделал 16 августа спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в беседе с РИА Новости.

Замир Кабулов Afghanistan.mid.ru

Кабулов пояснил, что экс-военнослужащие афганского спецназа бежали из Афганистана с приходом новой власти и ждут, пока американцы им выдадут разрешение на въезд в США, как обещали ещё год назад, при уходе из Афганистана. Однако, по словам Кабулова, американцы, действуя в своей «абсолютно хамской манере», никого в свою страну впускать не собираются. Поэтому, как уточнил Кабулов, около 110 тыс. афганцев «болтаются между родиной и ожиданием разрешения на въезд в США».

Бывшие спецназовцы, оказавшись в сложной для них ситуации, стали воевать как в Ираке, так и в Сирии, присоединяясь к различным террористическим группировкам.

«А другая часть из этих бывших спецназовцев, как наемники, за деньги, видимо, им пообещали, ведь на что-то жить надо, — они присоединяются к украинским нацистам», —пояснил Кабулов, добавив. что талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) этот процесс никак не зависит.