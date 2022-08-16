Ульяновск, , 07:26 — REGNUM В Ульяновской области увеличилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Соответствующие оперативные данные публикует управление Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации ведомства, количество проведённых тестов на коронавирус достигло 2 217 608 лабораторных исследований.

По итогам суточного тестирования 15 августа в регионе официально выявлено 125 носителей новой коронавирусной инфекции, что на восемь больше, чем было 14 августа. Таким образом, суточный прирост заболеваемости составил 6,84%.

Напомним, что летом максимальное суточное число случаев заражения коронавирусом выявлено 11 августа, когда заболели 138 жителей Ульяновской области. Резкий рост заболеваемости ожидается с началом нового учебного года.

Как сообщало ИА REGNUM , с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 205 677 случаев заражения коронавирусом, вылечились 199 674 человека (97,08%), умерли 4726 ковидных больных.

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