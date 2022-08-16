Вашингтон, 16 августа, 2022, 07:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин может быть прав относительно дальнейшей помощи стран Запада Украине, заявил американский политолог Раджан Менон в газете Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Путин считает, что западная помощь Украине в конечном итоге ослабнет по мере усиления экономических последствий от боевых действий — и в этом он может быть прав», — заявил он.

Публицист указал, что в пользу этого сценария говорит ухудшение экономического положения в западных странах. По словам Менона, Евросоюз и США уже начинают полноценно ощущать проблемы, возникшие из-за введения антироссийских санкций. Он не исключил, что в дальнейшем экономическая ситуация на Западе только ухудшится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что политика Запада по поддержке Киева вредит экономике западных стран. По мнению сенатора, прибыль получают только производители оружия в странах Запада, однако в других отраслях экономики у них наблюдаются серьезные проблемы.