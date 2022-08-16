Москва, , 07:23 — REGNUM Цены на нефть за сутки значительно снизились. 15 августа баррель нефти марки Brent падал внутри дня почти на 5% в силу совокупности причин, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Сегодня, 16 августа, к утру «бочка» североморской смеси стоит $94,33. Что случилось? Сработал комплекс факторов.

С одной стороны, фундаментальные новости вышли не в пользу «быков». МИД Ирана не исключил достижения договоренностей по ядерной сделке в ближайшее время. Э

то могло бы в конечном счете привести к освобождению некоторых сырьевых запасов и увеличить рыночное предложение.

Саудовская Аравия может нарастить объем добычи нефти — следствие то же самое. С другой стороны, доллар США значительно окреп и давит на позиции нефти.

Сильный доллар снижает возможности покупок сырья для ряда инвесторов. В результате, баррель Brent отступал ниже отметки $93.

Сегодня рынок продолжит наблюдать за новостным потоком. Это значит, что заметная волатильность в котировках сохранится.

Для барреля Brent вероятный коридор колебаний на сегодня находится в диапазоне $93-96. Серьезной трагедии в нефти пока нет.

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