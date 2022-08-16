Тегеран, 16 августа, 2022, 07:20 — ИА Регнум. В Иране в акватории Оманского залива к состязаниям на специально подготовленном полигоне приступили команды водолазов из России, Ирана, Китая, Сирии, Венесуэлы и Индии. О старте международного конкурса по водолазному многоборью «Глубина» Армейских международных игр АрМИ-2022 16 августа сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В первый день состязаний все участники выполнили конкурсные упражнения, определённые жеребьевкой. Российской команде водолазов досталось задание «Оказание помощи аварийной подводной лодке».

Иван Понятишин, который за две минуты 34 секунды в обеспечении остальных участников команды безошибочно подал проводник для подачи сжатого воздуха на «эпроновскую» выгородку, имитирующую системы жизнеобеспечения подводной лодки». пресс-служба Минобороны РФ «Главную роль в данном упражнении исполнил российский военный водолаз главный старшина, который за две минуты 34 секунды в обеспечении остальных участников команды безошибочно подал проводник для подачи сжатого воздуха на «эпроновскую» выгородку, имитирующую системы жизнеобеспечения подводной лодки».

Российский водолаз в ходе выполнения упражнения не допустил ни одной ошибки. Он правильно присоединил проводник со сжатым воздухом и выполнил манипуляции при открытии перепускных клапанов, что было подтверждено всплывшими на поверхность тремя сигнальными буями. Затем он опустил на глубину герметичный пенал, который поместил в макет торпедного аппарата, тем самым «имитируя передачу грузов на аварийную подводную лодку».

Подобное задание по оказанию помощи аварийной подводной лодке досталось и команде Венесуэлы. Команда из Сирии оказывала помощь аварийному надводному кораблю, моряки из Китая оказывали первую помощь пострадавшему водолазу, индийцы отработали упражнение «Весы», а иранцы успешно выполнили конкурсное упражнение «Фланец».

Иран принимает водолазный конкурс уже в четвёртый раз. Российской командой руководит начальник службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ России капитан первого ранга Дамир Шайхутдинов.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие из пяти стран принимают участие в двух конкурсах АрМИ-2022 в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая.