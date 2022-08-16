Москва, , 07:20 — REGNUM Рубль 15 августа заметно подешевел в парах с иностранными валютами, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

Резкое падение цен на нефть в начале недели оставило «россиянина» без стратегической опоры. Это одна из причин снижения курса рубля накануне.

Еще одна заключается в начале процесса автоматической расконвертации депозитарных расписок российских компаний и переводе их в акции.

Есть дополнительная, пока теоретическая, причина падения рубля. С 15 августа инвесторы-нерезиденты их дружественных стран были допущены к торгам на долговом рынке.

Есть мнение, что инвесторы будут продавать, а средства направят на покупку иностранной валюты, которая сейчас выглядит привлекательно.

Гипотетически все эти процессы не будут одномоментными, а потому степень их влияния на торги довольно сглажена.

Американский доллар остается в сильной позиции на мировом валютном рынке. Это также может оказывать давление на курс рубля.

Сегодня, 16 августа, доллар способен двигаться в пределах 61-62 руб., евро, вполне вероятно, проторгуется в диапазоне 62-63 руб.

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