Донецк, , 07:19 — REGNUM Электроснабжение обесточенных в результате обстрелов с украинской стороны районов Донецка восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба министерства угля и энергетики ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Уже в 2:16 было восстановлено энергоснабжение всех 47 тысяч абонентов Кировского, Петровского и Ленинского районов, оставшихся без света вчера (15 августа — прим. ИА REGNUM) днём», — рассказали в ведомстве.

Напомним, 15 августа в результате обстрелов со стороны киевской армии в Донецке ряд жителей Кировского, Петровского и Ленинского районов остались без электричества. По предварительным данным, без электроснабжения остались не менее 47 тыс. абонентов в столице Донецкой Народной Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа киевская армия неоднократно обстреливала мирных жителей Донецкой Народной Республики. Под обстрелы попали Донецк, Горловка, Ясное, Макеевка, Зайцево и Еленовка.