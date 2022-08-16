Пекин, , 07:18 — REGNUM Статья Председателя КНР Си Цзиньпина о применении новой философии развития готовится к публикации 16 августа, сообщает газета China Daily.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Статья Си Цзиньпина, также являющегося генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) и председателем Центрального военного совета, будет опубликована в 16-м номере журнала Qiushi Journal за этот год, ведущего журнала Центрального комитета КПК.

В статье утверждается, что в качестве теоретической системы новая философия развития рассматривает ряд теоретических и практических вопросов, касающихся целей, движущих сил, методов и подходов к развитию, и определяет основные политические вопросы, касающиеся политической позиции и ценностей партии в отношении развития, а также модели и пути развития.

В ней подчеркивается важность полного и добросовестного понимания новой философии развития и применения ее во всех областях на протяжении всего процесса экономического и социального развития. Крайне важно внедрять философию развития, ориентированную на людей, говорится в статье, и добавляется, что следует уделять больше внимания содействию общему процветанию для всех.

Отмечая, что общее процветание является важной целью социалистической модернизации, в статье говорится, что стремление людей к лучшей жизни следует рассматривать как отправную точку, так и конечную цель развития.

Необходимо продвигать всеобъемлющую реформу под руководством новой философии развития и в то же время обеспечить институциональную гарантию для полной и добросовестной реализации новой философии развития путем углубления реформ, говорится в статье.

В ней содержится призыв к усилиям по всестороннему учету как внутренних, так и международных императивов, координации мер реагирования на COVID-19 с экономическим и социальным развитием и уделению равного внимания развитию и безопасности.

В ней также подчеркивается, что применение новой философии развития в полном объеме, правильным образом и во всех областях деятельности является не только необходимостью экономического и социального развития, но и важным политическим требованием.