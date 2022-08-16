Биробиджан, , 07:22 — REGNUM В девяти вагонах поезда-товарняка, следовавшего до станции Ванино в Хабаровском крае, произошёл пожар. Грузовой поезд перевозил уголь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 августа в пресс-службе ГУ МЧС по ЕАО.

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Пожар обнаружили на перегоне станции Ин в Еврейской автономной области. Возгорание тушили в течение почти трёх часов, за это время уголь частично сгорел. Всего товарный поезд состоял из 21 вагона, в каждом из которого находилось 60 тонн топлива.

При пожаре никто не пострадал, задержки движения поездов удалось избежать. Ущерб, нанесённый возгоранием, устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM​, 2 августа в Ростове-на-Дону потушили пожар в грузовом вагоне поезда. Огонь успел распространиться на площади 15 кв. метров. В результате происшествия никто не пострадал.