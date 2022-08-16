Москва, 16 августа, 2022, 07:14 — ИА Регнум. Политика лидеров западных стран, которая заключается в поддержке Украины, вредит экономике указанных государств. Об этом написал в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Грабли

Так сенатор оценил мнение обозревателя издания The Guardian Саймона Тисдалла, считающего, что европейские державы могут отвернуться от Киева из-за энергетического кризиса и трудностей с продовольствием.

«Что дает западным странам и их экономикам эта пресловутая стойкость? Сплошные убытки и потери. Выгодна она только производителям оружия и политическим демагогам, типа Лиз Трасс (министр иностранных дел Великобритании), рвущимся к вершинам власти, но никак не западным обществам, которые экономически только проигрывают от избранной западными руководителями политики», — отметил Пушков.

Он подчеркнул, что нынешнюю политику Запада поддерживают только сторонники неолиберальной идеологии, которые хотят распространить свои идеи на весь мир, но пока не могут реализовать свои планы. Парламентарий добавил, дальнейшее воплощение подобных намерений будет наносить все больше вреда жителям США и других западных государств.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер заявил, что ущерб, который испытывают страны ЕС из-за ответных российских санкций, не должен служить поводом для отказа от поддержки киевского режима.

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