Пекин, , 07:12 — REGNUM Врачи Уханьского центра медицинской помощи женщинам и детям в Китае недавно имплантировали полностью рассасывающийся окклюдер — устройство, которое закрывает отверстия в сердце, которые не смогли закрыться во время внутриутробного развития, двухлетнему ребенку с врожденным пороком сердца, сообщает 15 августа газета China Daily.

Каменное сердце ryochiji

УЗИ показало, что окклюдер был хорошо сформирован, и эффект лечения оказался идеальным, сообщили в больнице, добавив, что ребенок был выписан 8 августа, через четыре дня после операции. У мальчика был обнаружен дефект межжелудочковой перегородки, распространенный врожденный порок сердца, когда ему было семть месяцев. Родители отвезли его в больницу после того, как заметили ухудшение дефекта.

Интервенционная окклюзия является одним из распространенных методов лечения такого дефекта, сказал Чжан Юн, врач, проводивший операцию.

В прошлом при лечении использовался традиционный металлический окклюдер, но металлические окклюдеры постоянно остаются в организме пациента, что может вызвать долгосрочные осложнения, такие как аллергия, сказал Чжан.

Полностью рассасывающаяся окклюдирующая система была целиком разработана китайскими компаниями. После завершения восстановительной функции сердца, он постепенно разлагается на воду и углекислый газ и безопасно усваивается организмом.

В феврале 2018 года китайские врачи завершили первую в мире имплантацию полностью рассасывающегося окклюдера. В июле троим детям был успешно имплантирован полностью рассасывающийся окклюдер.