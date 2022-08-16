Улан-Удэ, 16 августа, 2022, 07:11 — ИА Регнум. В школах Улан-Удэ с 1 сентября вводят традицию поднятия флага и исполнения государственного гимна России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Takumiitinose Флаг России

Церемония поднятия флага будет проводиться в начале учебной недели, в понедельник, спуска — в пятницу.

«Есть рекомендации, как будет проходить поднятие флага, они сейчас обсуждаются и для каждой школы будут индивидуальны», — отметила зампред комитета по образованию Любовь Цепкова.

До начала учебного года школам предстоит подготовить место для установки флагштоков. В некоторых учебных заведениях, в частности, в школе №40 установят второй флагшток для флага Бурятии.

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